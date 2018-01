Mundo

Missão da ONU investiga tentativa de golpe de Estado

As Nações Unidas planeiam enviar um representante à Guiné Equatorial, após as autoridades do país africano anunciarem terem frustrado uma tentativa de golpe de Estado por parte de mercenários estrangeiros.

Presidente da Guiné Equatorial ordenou reforço do controlo das fronteiras depois de denunciar as acções da oposição

Fotografia: STR| afp

François Lounceny Fall, enviado da ONU para a África Ocidental, vai manter conversações com as autoridades em Malabo na próxima semana, disse um porta-voz da organização, Farhan Haq.

A tentativa de golpe, que a Guiné Equatorial garante ter abortado na quarta-feira, é uma séria ameaça para toda a sub-região da África Central, afirmou quinta-feira o chefe da diplomacia chadiana, Mahamat Zen Sherif, depois de uma audiência com o Presidente equato-guineense.

Mas o porta-voz da ONU afirmou que, por ora, as informações sobre as tentativas para derrubar o Presidente guineense, Teodoro Obiang Nguema, há 38 anos no poder, são escassas.

Meios políticos ligados ao poder na Guiné Equatorial responsabilizaram quarta-feira o antigo general do exército chadiano Mahamat Kodo Bani e um sargento equato-guineense, identificado como Abassolo, pela suposta tentativa de golpe de Estado, na semana passada.

“A tentativa de desestabilização não é um assunto exclusivamente da Guiné Equatorial, é uma séria ameaça de desestabilização que afecta toda a sub-região da África Central”, disse Mahamat Zene Cherif, numa declaração transmitida pela TVGE, televisão estatal da Guiné Equatorial.

O governante chadiano defendeu que “todos os países da sub-região devem unir esforços para realizar investigações para não só entender o que aconteceu aqui, mas também para chegar à origem desta tentativa de desestabilização”.

O embaixador chadiano, Paul Nahari Nguaryanan, avançou à AFP que mais de 65 comerciantes do país foram detidos nos últimos dias na Guiné Equatorial.

“Foram tomadas medidas de segurança na fronteira. Trabalhamos em coordenação com os Camarões e a Guiné Equatorial”, afirmou à AFP um funcionário do governo do Gabão, que pediu anonimato.

Na quarta-feira, houve confrontos entre as forças de segurança da Guiné Equatorial e “mercenários” perto das fronteiras com os Camarões e o Gabão, que causaram um morto entre os atacantes, segundo a emissora estatal, que não indicou o número nem de onde vinham.



Bloqueio às redes sociais

O ministro da Segurança Nacional, Nicolás Obama Nchama, tinha anunciado pouco antes que em 24 de Dezembro um grupo de mercenários estrangeiros chadianos, sudaneses e centro-africanos, enviados por partidos radicais, tentaram “atacar o Chefe de Estado, que se encontrava no palácio presidencial de Koete Mongomo para passar o fim de ano”.

“Há uma verdadeira falta de visibilidade sobre o que realmente está a acontecer”, disse, por sua parte, uma fonte diplomática da região que falava à AFP sob anonimato. De facto, todas as informações recebidas nos últimos dias chegaram através de canais oficiais de comunicação governamental. O Facebook, Whatsapp e outras redes sociais, principalmente os meios de comunicação na África Central, estão bloqueados na Guiné Equatorial.

As primeiras informações sobre o suposto golpe começaram a ser difundidas na semana passada, com a detenção pela Polícia camaronesa de 30 homens armados, em 27 de Dezembro, na fronteira com a Guiné Equatorial, perto de Ebibeyin, de acordo com fontes camaronesas e uma diplomata da Guiné Equatorial.

Além disso, um ex-general do exército chadiano, Mahamat Kodo Bani, foi detido em Douala nos dias seguintes, disseram fontes de segurança camaronesas à AFP na quinta-feira.

O embaixador da Guiné Equatorial no Chade, Enrique Nsue Anguesom, em férias em Ebibeyin, foi preso em 30 de Dezembro “para a investigação sobre os homens detidos”, disse um dos seus primos na quarta-feira e um responsável da Polícia que pediu o anonimato.

A Guiné Equatorial fechou as fronteiras em Ebibeyin e enviou reforços militares para o local, disseram testemunhas locais à AFP no domingo. As autoridades da Guiné Equatorial não confirmaram a prisão de Nsue Angueson, nem o encerramento das fronteiras em Ebibeyin, ou o envio de reforços.

Desde as eleições gerais de 12 de Novembro último, nas quais o poder obteve 99 dos 100 assentos no Parlamento, o partido opositor Cidadãos pela Inovação (CI), denuncia dezenas de prisões dos seus militantes na capital política, Malabo, e económica, Bata. Outro partido opositor, o Convergência pela Democracia Social (CPDS), pediu a libertação dos militantes do CI e exigiu que o Governo “informe à população sobre o que se está a passar”.