Missão da União Europeia observa eleições no Mali

A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia (MOE UE), desdobrada no Mali desde 19 de Junho último, seguiu com atenção os recentes desenvolvimentos ligados ao ficheiro eleitoral e continua as consultas sobre esta questão essencial ligada à integridade das eleições de amanhã, indica um comunicado da UE divulgado ontem em Bamako.

Na sexta-feira passada, foi anunciada a existência de dois ficheiros eleitorais, o que foi desmentido pelo Governo maliano que garante que apenas há um único ficheiro eleitoral, auditado pela Organização Internacional da Francofonia (OIF) e impresso pela Imprensa Nacional de França.

A chefe da MOE UE, Cécile Kyenge, que chegou dia 25 de Julho a Bamako, apelou ao Governo do Mali e aos demais actores políticos para “tomar as medidas necessárias para o reforço da concertação e da transparência, indispensáveis à realização de uma eleição presidencial livre, equitativa e credível.”

“A Missão da UE convida as estruturas encarregadas de gerir estas eleições a dar as garantias necessárias aos eleitores malianos e exorta também as autoridades malianas a garantirem o acesso dos observadores aos centros de compilação”, refere o comunicado.

“O compromisso assumido pelo primeiro-ministro de abrir à observação todas as fases das eleições, incluindo a centralização dos resultados, vai no sentido de uma preocupação de transparência, mas exorto as autoridades eleitorais a garantirem de maneira formal este acesso não só aos observadores internacionais, mas também aos observadores nacionais”, diz a nota assinada por Cécile Kyenge.