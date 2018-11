Mundo

Missionário morre em fogo cruzado

O missionário norte-americano Charles Wesco morreu no fim-de-semana vítima de fogo cruzado entre as autoridades e rebeldes separatistas, junto ao mercado da cidade de Bamenda, norte dos Camarões. Charles Wesco, tinha chegado aos Camarões com a família, mulher e oito filhos, há apenas duas semanas, quando a viatura onde seguia com a esposa e outro missionário ficou no meio de escaramuças entre militares do Governo e separatistas anglófonos.

Fotografia: DR

O Governo camaronês lamentou a morte do missionário norte-americano, tendo o ministro da Defesa, Joseph Beti, endossado a responsabilidade da ocorrência ao grupo de separatistas que terá, alegadamente, atacado uma patrulha do Exército para depois tomar de assalto uma universidade local. Com 44 anos de idade Charles Wesco foi apenas mais uma das várias dezenas de vítimas já registadas nos confrontos entre as forças do Governo e os separatistas que lutam por um Estado auto-designado “Ambazónia” desde Outubro de 2016.