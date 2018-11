Mundo

Mnangagwa desfaz rumores sobre estado de saúde de Mugabe

O Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, desfez, no fim- de- semana rumores que davam conta da degradação do estado

de saúde do antecessor, Robert Mugabe.

Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa

Fotografia: DR

Quando falava num comício nos arredores de Harare, o Presidente do Zimbabwe disse que Robert Mugaba estava bem de saúde e que em breve regressaria ao país para ser recebido de “braços abertos”.Nos últimos dias, rumores postos a circular nas redes sociais davam conta da degradação do estado de saúde do ex-Presidente que se encontra em Singapura, para onde viaja frequentemente para receber tratamento médico.“Com 94 anos de idade, Robert Mugabe está a sentir dificuldades de locomoção, mas dentro de uma semana estará

de novo entre nós”, disse o Presidente Emmerson Mnangagwa, que pediu que se ponha um ponto final em especulações

que não dignificam “um homem que lutou e deu tudo o que podia em defesa do nosso país”.