Mundo

Mobilização perde força nas cidades francesas

A França voltou ontem a registar protestos pontuais dos chamados “coletes amarelos”, mesmo após as concessões do Governo anunciadas na semana passada.

Apesar da pouca participação, as manifestações criaram embaraços ao trânsito

Fotografia: DR

Mas a adesão às manifestações no sexto sábado consecutivo foi fraca, um sinal de que a mobilização está a perder força.

De acordo com a agência France Press, houve um protesto em Ventimiglia, na fronteira com a Itália, e outros pequenos grupos reuniram em frente à Ópera de Paris e na avenida Champs Elysées, o epicentro das manifestações anteriores. Mas a situação era tranquila, com a presença discreta dos agentes policiais.

Os cafés e restaurantes da Champs Elysées abriram as portas, a Polícia pediu aos donos dos estabelecimentos comerciais parisienses que "mantivessem a vigilância", num dia importante para as compras de Natal. Alguns “coletes amarelos” previam “acções económicas”, inclu-indo o bloqueio dos centros comerciais.

Havia previsões de manifestações em Lyon, Toulouse, Orleans e na Bretanha.

Desde o auge em 17 de Novembro, com 282 mil ma-nifestantes, a mobilização não para de cair: em 24 de Novembro foram mobilizados 166 mil pessoas, nos dias 1 e 8 de Dezembro 136 mil e na semana passada 66 mil.

A décima vítima fatal liga-da às manifestações dos “coletes amarelos” foi registada sexta-feira, quando um motorista bateu num camião estacionado.



Manifestações incansáveis

O movimento dos "coletes amarelos" nasceu como uma mobilização contra o au-mento do preço dos combustíveis, mas depois abra-çou o descontentamento da população do interior e passou a ter reivindicações variadas. Incansáveis, as manifestações ganharam ares violentos, mas não perderam apoio popular, o que acabou por convencer o Presidente francês, Emmanuel Macron, a dar uma resposta à altura do desafio.

Macron anunciou na se-mana passada uma série de medidas para reduzir a crise, entre as quais o aumento do salário mínimo, um novo imposto para os aposentados que recebem pequenas pensões, a isenção de impostos e contribuições sociais às horas extras e a possibilidade de um “bônus excepcional” de 1.000 euros livre de impostos para os trabalhadores que ganham menos de 3.600 euros.