Moçambique: Ataques armados em Sofala provocam mais uma morte

Ataques armados ocorridos sábado, no centro de Moçambique, causaram um morto e um ferido no distrito de Nhamatanda, província de Sofala, disseram, ontem, à Lusa, fontes locais. As vítimas circulavam em viaturas junto à localidade de Nharichonga quando foram alvejadas.

Forças de defesa e segurança moçambicanas tentam conter onda de ataques e assassinatos

A meio da semana passada, um outro ataque armado contra um camião de carga feriu com gravidade uma adolescente na mesma zona, no limite entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa, junto à principal via rodoviária do país, a Estrada Nacional 1 (N1).

Desde quinta-feira, já se registaram quatro atribuídas pelas autoridades a guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo). Desde Agosto, os ataques fizeram 21 mortos. ataques armados, provocando um total de nove feridos e um morto. A zona tem sido palco de incursões.

Na zona, continuam entrincheirados guerrilheiros dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, liderados por Mariano Nhongo, que se rebelou contra o próprio partido alegando discordar das negociações de desarmamento dos guerrilheiros.

A Renamo tem reafirmado o seu compromisso com a paz, classificando Nhongo como um desertor.

Sete meses volvidos da assinatura dos acordos de paz entre o Governo de Moçambique e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), dos cinco mil guerrilheiros da principal força de oposição do país, apenas dez ex-oficiais que se juntaram ao Comando-Geral da Polícia entregaram as armas. Numa entrevista à Lusa, divulgada na sexta-feira, o líder da Renamo, Ossufo Momade, garantiu, no entanto, que o processo vai avançar ainda esta semana e disse esperar que os combatentes sejam reintegrados na sociedade moçambicana “com dignidade”.

Eleições travaram processo

“Devido às eleições, parámos, porque não podíamos tratar dos dois assuntos ao mesmo tempo”, disse Momade, referindo-se às eleições de Outubro do ano passado vencidas pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), do Presidente Filipe Nyusi e catalogadas de “fraudulentas pela Renamo. Cada um dos guerrilheiros tem duas hipóteses, quando entregar as armas: ou integra os quadros da Polícia ou é reintegrado normalmente na sociedade, para se dedicar à actividade que mais lhe aprouver.

O arranque decisivo da “desmilitarização”, “desmobilização” e “reintegração” dos guerrilheiros da Renamo – como previsto no Acordo de Cessação Definitiva de Hostilidades Militares, assinado o ano passado - decorre na base do partido, em Savana, província de Sofala, na região Centro de Moçambique, a poucos quilómetros da Beira.

Momade conta que nessa zona do país o “processo já está muito avançado” e que os combatentes já têm conta bancária e número de identificação fiscal. Procedimentos fundamentais, considera, para que se consiga uma “desmobilização condigna” e para que todos possam “voltar à sua aldeia com dignidade”. Mas só isso não é suficiente, sublinha, no entanto, o líder da Renamo, lembrando que em algumas dessas aldeias “não há escolas, nem água potável, nem energia, não há emprego, nem saúde”, pelo que é necessário assegurar que a desmobilização beneficie, de facto, os guerrilheiros, e que não se cometam os erros do passado, quando estes receberam apenas “uma catana, uma enxada e um balde”.

Quanto às armas, Momade deixa um aviso: “Não podemos pensar que o guerrilheiro vai trazer armas modernas que nunca existiram em Moçambique. O guerrilheiro obteve-as nos ataques aos quartéis. São essas armas que vamos entregar e não as armas de um paiol militar”.

Ossufo Momade, na entrevista à Lusa também criticou o desertor Mariano Nhongo, líder da auto-denominada Junta Militar da Renamo. E argumentou que os ataques armados dos últimos meses contra aldeias e esquadras no centro do país – que causaram 20 mortos desde Agosto – comandados por Nhongo, são ataques “contra o Estado moçambicano”, mais do que actos de oposição interna dentro da Renamo.

“Aquele que ataca na via pública, nos meios de transporte e mata a população está contra o Estado moçambicano”, disse Momade, defendendo, por isso, que cabe ao Governo a “responsabilidade” de travar os ataques, e não à Renamo.

O líder da oposição considera, porém, que se deve tentar fazer com que “Mariano Nhongo volte à razão e não que seja abatido amanhã”.