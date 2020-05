Moçambique: Defendida união entre políticos e a população

Cuando Cubango FC “joga” na antecipação

Focado em permanecer no Girabola’2020/21, cujo objectivo é a disputa do oitavo lugar da prova, o Cuando Cubango FC está no mercado a negociar quatro possíveis reforços, nomeadamente Coxe (avançado do Interclube), Vado (médio ofensivo do F C Bravos do Maquis), Silva e Liliano (médios do Recreativo do Libolo).