Mundo

Moçambique e a Tanzânia acertam estratégia conjunta

Moçambique e Tanzânia querem reforçar a coordenação no combate aos grupos armados na província de Cabo Delgado, refere um comunicado da Presidência moçambicana ontem divulgado.

Tanzânia pode ajudar militarmente Moçambique para destruir os bandos armados, que atormentam populações no norte

“As duas partes concordaram em reforçar a coordenação no combate contra este inimigo comum”, após uma conversa telefónica entre o Chefe de Estado mo-çambicano, Filipe Nyusi, e o homólogo da Tanzânia, John Magufuli, segundo a nota a que a Lusa teve acesso.

Cabo Delgado, uma das duas províncias moçambicanas que fazem fronteira com a Tanzânia, está sob ataques armados desde Outubro de 2017 por insurgentes, classificados, desde o início do ano, pelas autoridades mo-çambicanas e internacionais como ameaça terrorista.

Em dois anos e meio de conflito em Cabo Delgado, onde avança o maior investimento privado de África para exploração de gás natural, estima-se que tenham morrido, pelo menos, 600 pessoas e mais de 200 mil refugiados.

O comunicado da Presidência moçambicana não avançou detalhes sobre o reforço da cooperação entre os dois Estados, limitando-se a referir que foi um dos temas que “mereceu muita atenção” durante a conversa entre os dois Presidentes.

John Magufuli é actualmente o presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Em 19 de Maio, a “troika” do órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC esteve reunida em Harare, capital do Zimbabwe, e comprometeu-se apoiar o Governo de Moçambique na luta contra os grupos armados em Cabo Delgado, sem, no entanto, avançar mais detalhes.

Além da insegurança em Cabo Delgado, Nyusi e Magufuli falaram “largamente sobre o combate à Covid-19, tendo partilhado experiências, e o Presidente tanzaniano saudou o Chefe de Estado moçambicano pela passagem do 45.º aniversário da Independência em Moçambique, referiu, ainda, o documento.



Negociação entre o Estado e os cidadãos

O antigo chefe de Departamento de Assuntos Políticos das Nações Unidas, João Bernardo Honwana, acredita que Moçambique pode, eventualmente, criar condições para “uma negociação entre o Estado e os cidadãos moçambicanos que estão a apoiar a ofensiva jihadista no Norte do país.

O diplomata apela para que a indiferença dos jovens moçambicanos perante o Estado seja um assunto prioritário a resolver.

Honwana apontou esta possibilidade durante a conversa que teve como tema, “O Jihadismo no Norte de Moçambique”, dinamizada pelo Clube de Lisboa em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e o Instituto Marquês de Valle Flor.

João Bernardo Honwana disse, ainda, acreditar que em Moçambique, “dentro e fora do Governo, existe certamente a capacidade intelectual de conceptualizar” a situação de violência no Norte do país e “de procurar soluções sistemáticas e sistémicas para o problema”.

“Naturalmente que existe também uma grande capacidade em termos da boa vontade e prontidão de apoio dos nossos amigos e dos nossos aliados”, afirmou o diplomata moçambicano, que destacou, também, a importância dos vizinhos e a necessidade de “resolver a indiferença da juventude” de Moçambique em relação ao Estado.

Antigo deputado da Renamo começa a ser julgado

O Tribunal Judicial de Dondo, no Centro de Moçambique, vai começar a julgar Sandura Ambrósio, antigo deputado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), no dia 10, por alegado apoio financeiro à dissidência do braço armado do principal partido da oposição, foi ontem anunciado.

José Capassura, advogado de Sandura Ambrósio, disse ontem, à Lusa, que o Ministério Público moçambicano acusa o antigo deputado da Renamo do crime de conspiração.

O crime é punido com pena de prisão entre oito e dez anos, acrescentou Capassura.

“O início do julgamento será uma oportunidade para provarmos que Sandura Ambrósio não tem rigorosamente nada a ver com o crime que lhe é imputado”, afirmou o advogado.

José Capassura criticou o facto de a Justiça ter recusado todos os requerimentos para que o antigo deputado aguardasse o julgamento em liberdade. “Os argumentos usados para o indeferimento dos pedidos de liberdade provisória nunca foram convincentes”, referiu Capassura.

Sandura Ambrósio está detido desde 14 de Janeiro acusado de apoiar financeiramente a Junta Militar da Re-namo, um grupo dissidente da guerrilha do principal partido da oposição.

No âmbito do processo que levou à detenção de Sandura Ambrósio, o Ministério Público ouviu vários quadros da Renamo, incluindo a antiga chefe da bancada parlamentar, Ivone Soares.