Moçambique: Forças Armadas determinadas em “eliminar o terrorismo”

O ministro da Defesa Nacional moçambicano, Jaime Neto, afirmou, ontem, que as Forças Armadas estão determinadas em eliminar o "terrorismo" na província de Cabo Delgado, Norte de Moçambique, assinalando a importância do apoio da população no combate.

Ministro da Defesa Nacional moçambicano, Jaime Neto.

Fotografia: DR

"Estamos preparados e estamos a trabalhar. Estamos a combater e estamos determinados em combater o terrorismo", declarou Jaime Neto. Neto falava à margem do lançamento da semana comemorativa do dia das Forças Armadas de Defesa de Mo-çambique (FADM), que se assinala a 25 de Setembro.

Neto avançou que as FADM têm assumido o "desafio de combater o terrorismo", e vão consentir todos os esforços nesse sentido. "Os homens e as mulheres estão no campo de batalha, estão a combater com todo o sacrifício, com toda a entrega e com todo o amor patriótico. Estão a trabalhar juntamente com toda a população para superar o desafio no Norte do país", afirmou o ministro da Defesa Nacional.

Jaime Neto salientou que Moçambique está a ser alvo de agressão na província de Cabo Delgado por grupos armados cujas intenções não estão claras. A província de Cabo Delgado é alvo de ataques por grupos armados desde Outubro de 2017, que já causaram a morte de, pelo menos, 1.059 pessoas em quase três anos, além da destruição de várias infra-estruturas sociais.

De acordo com as Nações Unidas, a violência armada levou à fuga de 250 mil pessoas de distritos afectados.