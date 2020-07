Mundo

Moçambique: Forças de Defesa matam guerrilheiros da Renamo

As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique anunciaram, hoje, que abateram cinco guerrilheiros da autoproclamada Junta Militar da Renamo durante uma operação de perseguição ao grupo, numa base em Dombe, Manica, centro do país.

Exército moçambicano promete pôr fim aos assaltos e emboscadas a civis no centro do país

Fotografia: DR

Na operação, que surge em resposta à sequência de assaltos a postos de saúde e estaleiros de empresas na região, as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas apreenderam três armas Ak-47 e sete carregadores, disse Mário Arnaça, porta-voz do comando provincial da Polícia de Manica, em conferência de imprensa.

“Para responder às movimentações dos homens armados da Junta Militar da Renamo em Dombe, as Forças de Defesa e Segurança redimensionaram os planos operativos e aumentaram as patrulhas o que culminou com o combate com aquela força”, disse Mário Arnaça.

O combate, prosseguiu, começaram na segunda-feira, tendo as acções operativas das forças governamentais prolongado-se para até ontem, com perseguições para desmantelar esconderijos do grupo nas matas de Dombe, onde, segundo as autoridades, são coordenados os ataques a viaturas, na Estrada Nacional 1, dos dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

A Polícia atribuiu, novamente, à autoproclamada Junta Militar da Renamo o ataque, na última semana, ao centro de saúde de Chipindaumue e o roubo de medicamentos e material médico-cirúrgico na zona, com um histórico de incursões e ataques de homens armados.

As autoridades responsabilizam, também, a autoproclamada junta militar da Renamo pelo saque e incêndio, no final de Junho, de um estaleiro da empresa Mozbife, de capitais britânicos, em Dombe, e culpam o grupo pela decapitação, em Abril, de um cidadão vietnamita.

O porta-voz disse que as forças de defesa e segurança vão continuar as acções operativas naquela região para desactivar “possíveis bases do grupo” e pediu à população que denuncie novas movimentações de grupos armados. A autoproclamada junta militar, liderada por Mariano Nhongo, antigo líder de guerrilha da Renamo, que contesta a liderança do partido e o acordo de paz assinado em Agosto de 2019, é acusada de protagonizar ataques que provocaram a morte de, pelo menos, 24 pessoas desde Agosto, no centro de Moçambique.