Mundo

Moçambique: Forças de segurança matam 129 “terroristas”

O ministro do Interior de Moçambique, Amade Miquidade, anunciou, ontem, a morte de “129 terroristas” durante operações levadas a cabo pelas Forças de Defesa e Segurança, em Abril, na província de Cabo Delgado, norte do país.

Fotografia: DR

“No dia 7 de Abril foram abatidos 39 terroristas, nu-ma tentativa de ataque a Muidumbe. Na madrugada de 10 de Abril foram abatidos outros 59 em resultado de um ataque que protagonizaram na Ilha das Quirimbas. Na noite de 11 e 12 foram abatidos mais 30 insurgentes que tentavam atacar a Ilha do Ibo em quatro embarcações, disfarçados de pescadores”, afirmou Amade Miquidade citado pela Lusa.

O governante, que falava após o Conselho de Ministros, em Maputo, acrescentou que um outro rev oltoso foi abatido no dia 13, após as autoridades interceptarem uma embarcação com material bélico e meios de comunicação. Segundo o ministro, como resultado das incursões das Forças de Defesa e Segurança, os revoltosos retaliaram, executando 52 jovens que recusaram juntar-se ao grupo, informação que já tinha sido avançada pela Polícia moçambicana no dia 20.

“A situação em Cabo Delgado neste momento está sob controlo: identificámos onde o inimigo se encontra e tem as bases, enquanto as Forças de Defesa e Segurança estão estrategicamente preparadas para mais uma ofensiva”, acrescentou o ministro do Interior.

Amade Miquidade demarcou-se, também, das acusações da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, que denunciou alegadas mortes de civis pelas Forças de Defesa e Segurança no dia 12, em Cabo Delgado.