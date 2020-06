Mundo

Moçambique: Fórum de Monitoria do Orçamento diz haver condições para início do julgamento

O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), organização da sociedade civil moçambicana, considerou, hoje, que “estão criadas as condições” para o julgamento do processo das chamadas “dívidas ocultas”, depois de a Justiça ter negado recurso aos arguidos.

Antigo ministro das Finanças Manuel Chang, figura principal no caso das dívidas ocultas, continua detido na África do Sul

Fotografia: DR

O Tribunal Superior de Recurso de Maputo manteve as medidas de coação aplicadas a 19 arguidos do processo das “dívidas ocultas” e mandou libertar uma mulher que estava detida sob acusação de envolvimento no caso, em acórdão divulgado na segunda-feira. A decisão surge em resposta aos recursos apresentados pelos arguidos contra a pronúncia e detenção.

“Com a decisão do Tribunal Superior de Recurso de Maputo, estão criadas as condições para a realização do primeiro julgamento sobre as dívidas ocultas em Moçambique”, refere um comunicado daquela organização. “Para garantir maior transparência e acesso à informação, o Tribunal Judicial da Cidade de Maputo deve criar condições que facilitem o trabalho dos órgãos de informação, incluindo a transmissão em directo das sessões nas rádios e televisões”, acrescenta.

Pela lei moçambicana, são vedadas transmissões em directo das audiências de julgamento, mas é permitido a gravação de imagem e som pelos órgãos de comunicação social para transmissão em diferido. A instituição diz que, além da condenação dos arguidos, todo o património adquirido com o dinheiro desviado das dívidas deve ser confiscado pelo Estado, “para permitir o ressarcimento dos moçambicanos que ficaram empobrecidos por este crime de ´colarinho branco`”, diz o FMO.

Aquela organização apela à Procuradoria-Geral da República (PGR) que intensifique as investigações, no âmbito de um processo autónomo aberto sobre as “dívidas ocultas”. O FMO reitera que o antigo ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang deve ser extraditado para os Estados Unidos para responder pela participação nos crimes de que é acusado no âmbito do esquema das dívidas ocultas.

O Ministério Público moçambicano acusa os 19 arguidos que viram confirmada a pronúncia de associação criminosa, chantagem, corrupção passiva, peculato, abuso de cargo ou função, violação de regras de gestão e falsificação de documentos. As detenções em Moçambique começaram a 14 de Fevereiro de 2019, depois de a Justiça norte-americana ter mandado prender Manuel Chang.

O antigo ministro das Finanças do Governo de Armando Guebuza, detido a 29 de Dezembro de 2018, viajava pela África do Sul, onde aguarda por extradição. Maputo também exige a sua extradição para Moçambique.

Baixa de mortes por Sida

O número de mortes por SIDA em Moçambique baixou para uma média anual de 51 mil nos últimos 14 anos, disse, quarta-feira, o secretário-executivo do Conselho Nacional de Combate a Sida (CNCS). Francisco Mbofana disse, ao “Notícias”, principal diário moçambicano, que o país teve o pico no número de óbitos por SIDA em 2006, quando morreram 76 mil pessoas. “Começámos com números baixos de mortes, que depois subiram. Porém, com a introdução de anti-retrovirais, a tendência é de decrescer”, declarou.

Apesar deste ganho, o responsável manifestou preocupação com o facto de ainda se registar uma elevada taxa de abandono de tratamento, cifrando em 30 por cento a proporção de doentes que desistem dos cuidados médicos.