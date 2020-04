Mundo

Moçambique: Governo garante gestão transparente nas contas

O ministro da Economia e Finanças moçambicano garantiu, sexta-feira, no Parlamento, que o Governo vai gerir, com transparência, os recursos destinados ao combate à pandemia da Covid-19, anunciando a abertura de uma conta especial para o depósito das verbas.

Ministro da Economia e Finanças moçambicano,Adriano Maleiane

Fotografia: DR

“Abrimos uma conta especial para todos aqueles que queiram apoiar, temos um mecanismo de controlo e verificação”, declarou Adriano Maleiane, citado pela Lusa. O ministro falou sobre o Plano Nacional de Prevenção da Pandemia Covid-19, quando respondia à perguntas dos deputados sobre a matéria, durante o debate do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado de 2020.

O governante avançou que a criação de uma conta especial para a canalização dos recursos destinados à luta contra o novo coronavírus foi da iniciativa dos parceiros internacionais. A conta será gerida pelo Ministério da Saúde (Misau), seguindo critérios de transparência, acrescentou Adriano Maleiane. Nesse sentido, todos os actos inerentes aos gastos no quadro do combate à Covid-19 serão publicitados, para permitir o escrutínio social e da comunidade internacional.

“Prometemos que vamos publicar quem ganha o concurso para a aquisição de bens e serviços necessários para o combate à Covid-19, como forma de prestação de contas”, frisou Adriano Maleiane. O Plano Nacional de Prevenção da Pandemia da Covid-19 está orçado em cerca de 50 milhões de dólares sendo que o capítulo sobre a compra de material e equipamento ronda os 30 milhões.

A diferença inclui custos ligados a transporte, serviços adicionais e pessoal, estando previsto o recrutamento de 1.700 novos quadros da área da Saúde. Na véspera, o ministro da Economia e Finanças afirmou no Parlamento que os 15 milhões de dólares de dívida perdoada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) serão usados na luta contra a pandemia da Covid-19.

Encontro de paz

O enviado pessoal do Secretário-Geral da ONU para Moçambique considerou motivador o encontro de sexta-feira entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo Momade, no âmbito do processo de paz.

“Sentimo-nos motivados pela reunião entre o Presidente Filipe Nyusi e o líder da Renamo, Ossufo Momade”, disse Mirko Manzoni, em comunicado divulgado em Maputo ao qual a Lusa teve acesso.

Manzoni afirmou que o encontro entre Filipe Nyusi e o líder da Renamo é uma prova de que os dois dirigentes atribuem grande importância à comunicação e ao diálogo para a implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional que assinaram no dia 6 de Agosto de 2019.

O enviado pessoal do Secretário-Geral da ONU, embaixador da Suíça em Maputo, assinalou que a comunidade internacional é favorável à retomada do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) dos guerrilheiros da Renamo, mas a prioridade neste momento é o combate à Covid-19.

“Embora sejamos favoráveis ao objectivo de retomar o processo de desarmamento compreendemos que, neste momento, as preocupações com a saúde pública devem vir em primeiro lugar”, refere a nota de imprensa. As Nações Unidas, prosseguiu, estão disponíveis a trabalhar com o Governo e a Renamo na definição dos próximos passos da implementação do processo de paz.

O Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, o terceiro entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Renamo, pretende acabar com ciclos de violência que opõem as duas partes, de forma cíclica.

O acordo é contestado por uma dissidência da guerrilha da Renamo, que tem sido acusada pelo Governo de protagonizar ataques armados na região Centro do país, desde a assinatura do entendimento.

Um comunicado de imprensa divulgado pela Presidência da República, na quinta-feira, refere que foi “consensual a necessidade de tornar o processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração dos guerrilheiros da Renamo mais célere”.

Além do processo de implementação do acordo, os dois líderes debateram os ataques armados que têm sido atribuídos a dissidentes da Renamo no Centro de Moçambique, incursões que desde Agosto causaram 20 mortos.

O documento não avança detalhes sobre o estado do processo negocial, limitando-se a descrever um “ambiente de harmonia e cordialidade” que terá caracterizado o encontro. Passados oito meses após o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, ainda nenhum guerrilheiro entregou as armas, exceptuando 10 oficiais da Renamo indicados para integrar o Comando-Geral da Polícia moçambicana e que concluíram a instrução em Novembro.