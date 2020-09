Mundo

Moçambique: Igreja Católica denuncia ataques em Cabo Delgado

A Igreja Católica denunciou, ontem, que os grupos terroristas voltaram a atacar uma localidade na província moçambicana de Cabo Delgado (Norte). No portal “Carta de Moçambique”, a Igreja Católica afirma que o grupo que controla a vila sede de Mocímboa da Praia voltou a atacar nos distritos de Palma e Macomia.

Situação de instabilidade no Norte de Moçambique provoca milhares de deslocados

Fotografia: DR

Segundo aquele órgão de informação, citado pela Lusa, os terroristas atacaram a ilha de Vamisse, a cerca de nove quilómetros da península de Afungi, no distrito de Palma, local onde se está a implantar o mega projecto de gás em Moçambique, refere o documento. As fontes ouvidas pela “Carta de Moçambique” afirmam que deste ataque resultou, pelo menos, um morto, além da destruição de bens materiais da população daquela ilha.

O grupo terá ainda incendiado algumas embarcações, mas a população conseguiu fugir para o lado continental. Num outro ataque, desta vez no distrito de Macomia, homens armados terão destruído várias propriedades, além de terem roubado animais, nas aldeias Manica e Rueia, no posto administrativo de Mucojo.

Também em Mucojo, o grupo terá morto, a semana passada, duas pessoas na aldeia Nambo, depois de queimar palhotas. Mas, este ataque terá sido repelido pelas Forças de Defesa e Segurança (FDS). A “Carta de Moçambique” avançou, também, que 17 jovens desapareceram do distrito de Ancuabe, a menos de 50 quilómetros da capital provincial, Pemba.

Os jovens, de acordo com fontes ouvidas pelo portal moçambicano, juntaram-se ao grupo que protagoniza os ataques na região, depois de terem sido detidos pelas FDS e postos em liberdade pelo Tribunal Judicial de Cabo Delgado. Para fazer face a esta situação, a Noruega entregou um apoio no valor de cerca de 900 mil euros para operações de emergência humanitária na província de Cabo Delgado, anunciou, em comunicado, o Programa Alimentar Mundial (PAM).

Governo nega tortura e abusos contra as populações

O Ministério da Defesa moçambicano disse que as imagens de torturas praticadas por homens com fardas das forças de Defesa e Segurança do país podem ser obra de “terroristas” acostumados a confundir a opinião pública.

Segundo a Lusa, a reacção surge depois da Amnistia Internacional (AI) ter pedido, na quarta-feira, em comunicado, uma investigação a alegados abusos das forças de segurança, com base em imagens. O oficial justificou: “uma das tácticas usadas pelos terroristas nas suas macabras incursões contra a população é fazerem-se passar por elementos das FDS, numa tentativa velada de confundir a opinião pública nacional e internacional”.

Por outro lado, “os terroristas que actuam no Norte de Cabo Delgado fazem uso das novas tecnologias”, apontando como exemplos as redes sociais na Internet e a difusão de informação falsa para garantir “uma audiência global, estar em contacto com os seus elementos, gerir e planear acções, sem a necessidade de um centro de gravidade geográfico e deste modo transmitirem mensagem, manter a clandestinidade e recrutar novos membros”.

O Ministério da Defesa sustentou que a AI “faz uma abordagem baseada em vídeos e fotos, sem ter em conta a natureza da propaganda dissimulada do grupo terrorista, que visa denegrir a imagem das FDS”. O comunicado acrescentou que as autoridades moçambicanas estão abertas a cooperar para “analisar todos os testemunhos, queixas, documentos ou alegações que lhe cheguem de boa-fé, para serem objecto de investigação e responsabilização, nos termos da lei”.

Na mesma intervenção, o porta-voz do Ministério da Defesa questionou “o silêncio” da AI noutras ocasiões em que os direitos humanos estiveram em causa, como durante o “massacre de Xitaxi”, em Abril deste ano, em que grupos armados mataram cerca de 50 jovens que se terão recusado a integrar a insurgência.

O director da AI para a África Oriental e África Austral, Deprose Muchena, referiu no comunicado de quarta-feira que os ataques não justificam que “as forças moçambicanas cometam atrocidades”, mas as imagens “são a evidência das graves violações de direitos humanos e da violência chocante que tem ocorrido em Cabo Delgado, longe dos holofotes internacionais”.

Membros da Amnistia Internacional obtiveram cinco vídeos e três fotos de fontes localizadas em Moçambique e os materiais, em formato digital, foram verificados por participantes do “Crisis Evidence Lab” (grupo de análise urgente de provas), uma secção da própria AI.