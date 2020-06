Mundo

Moçambique: Inspector-geral da Defesa pede apoio da população

O novo inspector-geral da Defesa Nacional de Moçambique, Víctor Muirequetule, voltou a defender, hoje, segundo a Lusa, que é “fundamental” a colaboração da população para vencer os grupos armados que continuam a protagonizar ataques no Norte do país.

Forças de Defesa de Moçambique adoptam estratégia para pôr fim aos ataques no Norte

Fotografia: DR

O combate na província de Cabo Delgado “merece e precisa de muita colaboração da população”, disse Víctor Muirequetule, em declarações, duas semanas após ter tomado posse, como novo inspector-geral da Defesa Nacional. Aquele responsável, que ostenta a patente de major-general, considerou, em declarações à imprensa, que o sucesso na luta contra os grupos armados também depende da compreensão sócio-antropológica das comunidades das áreas em conflito.

Recentemente, o ministro da Defesa tinha apelado para que as populações das zonas afectadas ajudem as Forças de Defesa e Segurança a manter a “prontidão combativa” no combate aos grupos armados. Cabo Delgado, província onde avança o maior investimento privado de África para exploração de gás natural, está sob ataque desde Outubro de 2017 por insurgentes classificados desde o início do ano pelas autoridades moçambicanas e internacionais como uma ameaça terrorista.

Desde há um ano, o grupo Estado Islâmico passou a reivindicar algumas das incursões. Em dois anos e meio de conflito, estima-se que tenham morrido, no mínimo, 600 pessoas e que cerca de 200 mil tenham sido afectadas, sendo obrigadas a refugiar-se em lugares mais seguros, perdendo casa, hortas e outros bens.

Desde Março, os grupos terroristas ocuparam durante vários dias importantes povoações como Mocímboa da Praia, Muidumbe, Quissanga e Macomia.

No centro do país, desde Agosto de 2019, incursões armadas atribuídas a uma dissidência da guerrilha da Renamo, principal partido da oposição, têm visado forças de segurança e civis em aldeias e nalguns troços de estrada da região, tendo causado mais de 20 mortos e vários feridos, além da destruição de veículos e outras infra-estruturas.



O papel da SADC na gestão do conflito

O Instituto de Estudos de Segurança - África defendeu uma “acção rápida” da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) face aos ataques armados no Norte de Moçambique, alertando para o risco de a violência afectar outros pontos da região. “A SADC não parece ter um plano claro para proteger as populações.

É preciso agir rapidamente para evitar mais instabilidade na região”, lê-se numa nota do Instituto de Estudos de Segurança - África (ISS), divulgada na página virtual, citada pela Efe. Em causa estão as incursões armadas de grupos classificados como uma ameaça terrorista em Cabo Delgado, no Norte de Moçambique.

Para o ISS, a SADC tem a responsabilidade de apoiar Moçambique, num momento em que os grupos armados parecem “mais encorajados” e tendo em conta que a União Africana não pode intervir antes do órgão sub-regional. A SADC “não se pode dar ao luxo de ver o conflito armado a se arrastar. Quanto mais cedo responder com uma abordagem holística, alinhada com sua própria estratégia anti-terrorista e apoiada por vontade política, menor a probabilidade de o terrorismo desestabilizar a região”, frisou a organização africana.

Em 19 de Maio, a 'troika' do órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC esteve reunida em Harare, capital do Zimbabwe, e comprometeu-se a apoiar o Governo de Moçambique na luta contra os grupos armados em Cabo Delgado, sem, no entanto, avançar mais detalhes. Para o ISS, o encontro foi uma oportunidade para que o órgão apresentasse um plano concreto, mostrando que “finalmente estava a prestar atenção a uma ameaça que se pode espalhar para outras regiões”.

“Não houve indicações claras, nem da declaração final nem dos pronunciamentos dos participantes, sobre o que exactamente a SADC fará”, lamentou o instituto de Estudos de Segurança para África.