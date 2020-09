Mundo

Moçambique: Militares são acusados de matar cidadã indefesa

O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) classificou, hoje, como “barbárie” as imagens de vídeo de uma mulher a ser executada por supostos membros das Forças Armadas, instando as autoridades a in- vestigar o caso. “É algo que é repugnante, aquela atitude é condenável a todo o texto, porque se trata de uma barbárie”, afirmou Duarte Casimiro, numa conferência de imprensa sobre o incidente, revelou a Lusa.

O ministro da Defesa, Jaime Neto, promete uma investigação exaustiva sobre a “barbárie”

Fotografia: DR

Insistindo no carácter “re-pugnante” da acção, Duarte Casimiro instou as instituições estatais competentes a iniciarem uma investigação para a identificação e condenação dos autores. “Quem de direito que tenha tomado conhecimento deste vídeo que se preocupe em criar condições para fazer uma investigação séria, independente e bastante profunda até em defesa daquilo que são os interesses das próprias Forças de Defesa e Segurança”, enfatizou.



O bastonário da OAM assinalou que já estão a tornar-se “repetitivas” imagens de vídeo de membros das Forças de Defesa e Segurança (FDS) a cometer abusos contra os direitos humanos, o que deixa uma “imagem negativa” sobre o país.



Duarte Casimiro enfatizou que as imagens não dão uma ideia sobre o local e o mo-mento em que a mulher foi morta à queima-roupa. “Não temos aqui a pretensão de acusar quem quer que seja, mas estamos preocupados, porque isto cria uma imagem negativa para o nosso país”, destacou Casimiro. O bastonário da OAM avançou que o organismo está disponível para prestar assistência jurídica aos familiares da vítima.



Na sequência das imagens, o Ministério da Defesa de Moçambique emitiu, ontem, um comunicado de imprensa em que considera que deve ser investigado a morte à queima-roupa de uma mul-her nua e indefesa, filmado à beira de uma estrada por homens com uniformes militares e metralhadoras.



“Factos desta natureza deverão sempre ser denunciados por todas as forças vivas da sociedade, devendo ser investigados para apurar a sua autenticidade e veracidade, com vista à devida responsabilização”, refere-se na nota do ministério. O vídeo, de origem desconhecida e sem localização identificada, começou a circular nas redes sociais, apresentado como um retrato da situação de violação de direitos humanos no conflito de Cabo Delgado, Norte de Moçambique, entre rebeldes e forças moçambicanas.



São cerca de dois minutos de imagens em contínuo, captadas por um dos membros do grupo de agressores fardados e armados e em que se ouvem palavras em português. À beira de uma estrada asfaltada, o grupo começa por espancar violentamente uma mulher que caminha sozinha, nua e depois acaba por abatê-la com várias rajadas de metralhadora, ouvindo-se no final “já mataram a Al-Shebab”, nome dado na região aos insurgentes que atacam Cabo Delgado desde 2017.



“As Forças de Defesa e Segurança (FDS) consideram as imagens chocantes, abusivas, repugnantes, horripilantes e acima de tudo condenáveis em todas as suas dimensões”, acrescenta-se no comunicado do Ministério da Defesa. O vídeo começou a circular dias depois de a Amnistia Internacional ter pedido às autoridades moçambicanas que investiguem alegados abusos por parte das forças em Cabo Delgado, com base noutros vídeos que mostram torturas e vítimas de execuções sumárias.



O Ministério da Defesa respondeu, referindo que as imagens podem ter sido feitas por rebeldes que os militares estão a combater, que já noutras ocasiões foram filmados com os uniformes das FDS moçambicanas. Na mesma resposta, o ministério declarou estar aberto a toda a investigação no sentido de apurar a verdade e disse estar alinhado com a promoção dos direitos humanos.





Drama humanitário



O número total de deslocados internos em campos de acomodação em Moçambique ascende a 345 mil, a maioria em Cabo Delgado, Norte do país, informou, ontem, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), num re- latório citado pela Lusa.



“A situação humanitária em Cabo Delgado deteriorou-se nos últimos oito meses devido à insegurança e violência” na mesma altura em que a pandemia da Covid-19 “está a agravar-se” no país, “aumentando a insegurança alimentar e esgotando a capacidade das famílias”.



Estima-se que hajam 250 mil deslocados em Cabo Delgado, afectados pelo conflito entre rebeldes armados e as forças moçambicanas, além de outros 95 mil no Centro do país, devido a desastres naturais (ciclones e inundações) e ataques de ex-guerrilheiros da Renamo.