Moçambique: Ministro do Interior nega abusos a civis

O ministro moçambicano do Interior, Amade Miquidade, disse, quinta-feira, que o Governo suspeita haver um núcleo que produz desinformação para denegrir as Forças de Defesa e Segurança (FDS), na sequência da divulgação de vídeos de tortura e brutalidade nas redes sociais.

Amade Miquidade condena campanha de desinformação

Em causa está a divulgação de vídeos nas redes sociais onde homens com farda igual à das forças moçambicanas e supostamente em acção em Cabo Delgado, Norte do país, torturam, abatem e cometem outros actos violentos contra civis e homens armados. O cenário de fundo é o conflito que há três anos afecta a província opondo as FDS à insurgentes classificados como terroristas.



“Queremos aqui aclarar que os terroristas envergam fardamento idêntico ao que usam as FDS”, referiu o ministro, detalhando que “o que os identifica, entre eles, é que nas incursões colocam sinais para que se conheçam”, mas “retiram-nos” para “realizar a sua propaganda contra as forças moçambicanas”. Miquidade disse que “não é a primeira vez” que há manipulação e desinformação para levar “à condenação” de Moçambique. Um vídeo de origem desconhecida e sem localização identificada começou a circular nas redes sociais na segunda-feira mostrando o abate à queima-roupa de uma mulher nua e indefesa, à beira de uma estrada, por homens com uniformes militares e metralhadoras.



O vídeo começou a circular dias depois de a Amnistia Internacional ter pedido às autoridades moçambicanas que investiguem alegados abusos por parte das suas forças em Cabo Delgado, com base noutros vídeos que mostram torturas e vítimas de execuções sumárias.