Moçambique: ONG pede mais acções dois meses após desaparecimento de jornalista

Dois meses após o desaparecimento do jornalista Ibraimo Mbaruco em Cabo Delgado, norte de Moçambique, a delegação do Instituto da Comunicação Social da África Austral (Misa) apela a um reforço de acções para o localizar.

Ibraimo Mbaruco, jornalista da Rádio Comunitária de Palma, em Cabo Delgado, desapareceu no dia 07 de Abril deste ano .

Fotografia: DR

“É extremamente preocupante que até hoje não haja informação nenhuma. Continuamos à espera e reforçamos o nosso apelo para a sua localização", frisou hoje (6) Ernesto Nhanale, director executivo do Misa, organização de defesa da liberdade de imprensa, em declarações à Lusa. Várias organizações internacionais, incluindo a Amnistia Internacional, a Human Rights Watch e a União Europeia, manifestaram já o seu repúdio com o desaparecimento do jornalista e pediram às autoridades o esclarecimento do caso.

A Polícia da República de Moçambique (PRM) disse à Lusa que continua a investigar o caso. “Trabalhos estão sendo feitos para a sua localização e oportunamente o comando-geral PRM vai pronunciar-se", referiu Augusto Guta, porta-voz da corporação na província de Cabo Delgado. Ibraimo Mbaruco, jornalista da Rádio Comunitária de Palma, em Cabo Delgado, desapareceu no dia 07 de Abril em circunstâncias por apurar, disseram à Lusa, na ocasião, familiares e uma fonte da rádio.

Segundo o Misa, pouco antes do seu desaparecimento, Ibraimo terá enviado uma curta mensagem (SMS) a um dos seus colegas de trabalho, informando que estava "cercado por militares" e o que se passou depois é uma incógnita. As autoridades moçambicanas demarcaram-se da eventual detenção do jornalista, reiterando que o caso está sob investigação.

O Misa escreveu uma carta à Presidência da República de Moçambique, apelando ao chefe de Estado, Filipe Nyusi, para "accionar mecanismos" que pudessem restituir o jornalista à liberdade. No dia 24 de Abril, durante uma reunião com o Misa sobre o caso, a Presidência moçambicana sugeriu à organização que submetesse o caso à Procuradoria-Geral da República moçambicana, acção que já tinha sido encetada pela família da vítima em Cabo Delgado.

A 21 de Maio, falando na Assembleia da República, a procuradora-geral de Moçambique, Beatriz Buchili, disse que o processo do desaparecimento do jornalista Ibrahimo Mbaruco em Cabo Delgado encontra-se em instrução preparatória. Cabo Delgado, região onde avançam megaprojectos de extração de gás natural, vê-se a braços com ataques de grupos armados classificados como uma ameaça terrorista e que já mataram pelo menos 600 pessoas nos últimos dois anos e meio, provocando uma crise humanitária que afeta 211.000 pessoas.

Em 2019, dois jornalistas locais na região que cobriam o tema, Amade Abubacar e Germano Adriano, foram detidos e maltratados pelas autoridades durante quatro meses, sob acusação de violação de segredos de Estado e incitamento à desordem, num caso contestado pelas Nações Unidas e outras organizações.