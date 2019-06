Mundo

Moçambique: ONU prevê aumento de insegurança alimentar

A coordenadora assistente das Nações Unidas para Assuntos de Emergência, Ursula Mueller, alertou hoje para o risco de a insegurança alimentar poder crescer nos próximos meses nas zonas afectadas por ciclones em Moçambique.

Fotografia: DR

"Estou profundamente preocupada com os próximos meses, uma vez que a insegurança alimentar deverá aumentar devido aos extensos danos às colheitas e à subsistência", referiu Ursula Mueller, em Lilongwe, capital do Malawi, após uma visita de uma semana aos três países afectados pelo ciclone Idai.

A tempestade atingiu Moçambique, Zimbabwe e Malawi em Março, tendo sido o país lusófono afectado, igualmente, pelo ciclone Kenneth em Abril.

"Estou inspirada pela incrível capacidade de resistência do povo moçambicano, que já está a reconstruir as suas vidas", declarou Ursula Mueller, que visitou a Beira, no centro de Moçambique, uma das maiores cidades do país, com cerca de meio milhão de habitantes e a principal área urbana a ser atingida pelo Idai.

A funcionária das Nações Unidas passou ainda pelo distrito de Dondo, outra das zonas mais sacrificadas, nos arredores da Beira.

"Precisamos de garantir que ninguém é deixado para trás e que as pessoas deslocadas sejam realojadas de maneira segura, digna, voluntária, informada e durável", destacou, apelando para um maior apoio financeiro à ajuda humanitária.