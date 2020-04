Mundo

Moçambique: Organizações denunciam caso de um jornalista desaparecido

A Human Rights Watch e a Amnistia Internacional apelaram, ontem, ao Governo moçambicano que localize o jornalista desaparecido há mais de uma semana, em Cabo Delgado, Norte de Moçambique.

.Ibraimo Abu Mbaruco, jornalista da Rádio Comunitária de Palma em Moçambique

Fotografia: DR

“As autoridades de Moçambique devem localizar urgentemente o jornalista desaparecido na província de Cabo Delgado”, lê-se num comunicado divulgado pelas duas organizações internacionais.Ibraimo Abu Mbaruco, da Rádio Comunitária de Palma, em Cabo Delgado, terá sido sequestrado ao final da tarde do dia 7, em circunstâncias por apurar, disseram, à Lusa, familiares e fonte do órgão de comunicação para o qual trabalhava.

Segundo o MISA Moçambique, uma organização de defesa da liberdade de imprensa, pouco antes do desaparecimento, Ibraimo terá enviado uma curta mensagem (SMS) a um dos colegas de trabalho, informando que estava “cercado por militares” e o que se passou depois é uma incógnita.

Para a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional, o desaparecimento de Ibraimo é preocupante, tendo em conta o histórico de detenções de jornalistas em Cabo Delgado, onde as forças governamentais se confrontam com insurgentes, desde Outubro de 2017.

“O desaparecimento forçado de Mbaruco ocorre num momento de crescentes evidências de que as forças de segurança moçambicanas continuam a intimidar e deter arbitrariamente jornalistas que cobrem os confrontos entre forças do Governo e o grupo armado”, lê-se no comunicado, que também repudia a retenção, na terça-feira, por mais de três horas, do jornalista Hizdine Achá, do canal televisivo STV, alegadamente por ter fotografado o trabalho dos agentes da Polícia durante uma operação na capital provincial de Cabo Delgado.

“Os jornalistas moçambicanos não devem viver com medo de detenção ou sequestro por fazerem o seu trabalho”, concluem as duas organizações internacionais.

Cabo Delgado, região onde avançam projectos de extracção de gás natural, vê-se a braços com ataques de grupos armados classificados como uma ameaça terrorista, que mataram pelo menos 350 pessoas nos últimos dois anos e meio.

Em 2019, dois jornalistas locais na região que cobriam o tema, Amade Abubacar e Germano Adriano, foram detidos e maltratados pelas autoridades durante quatro meses, sob acusação de violação de segredos de Estado e incitamento à desordem, num caso contestado pelas Nações Unidas e outras organizações.