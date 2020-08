Mundo

Moçambique soma 83 novas infecções

Moçambique registou mais 83 infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e elevou para 2.791 o total de casos, mantendo-se com 19 óbitos, anunciou o Ministério da Saúde (Misau), em comunicado.

Moçambicanos são atormentados quer pela guerra, como pela doença do momento

Fotografia: DR

As novas infecções resultam de 1.184 casos suspeitos testados para a Covid-19 entre sexta-feira e ontem, dos quais 1.101 deram negativo, avança a nota do Misau.

De acordo com as autoridades de saúde, as 83 pessoas que testaram positivo nas últimas 24 horas encontram-se em isolamento domiciliário. Decorre, nestes dias, o mapeamento dos contactos das novas infecções, adianta o comunicado.

De sexta-feira para ontem, 61 pessoas recuperaram da Covid-19, subindo para 1.133 o total de casos nessa condição, o equivalente a 40,7% de todo o número de casos positivos registados até ao momento.

O país conta com 1.634 casos activos de Covid-19, sendo a cidade de Maputo a que tem a maioria, com 629, seguida da província de Maputo, com 351, Nampula, 232, Cabo Delgado, 209, e Gaza, 125. As restantes cinco províncias moçambicanas têm menos de 30 casos, cada.

Moçambique já testou um total de 76.614 casos suspeitos e foram rastreadas mais de 1,7 milhão de pessoas, desde o registo da primeira infecção, a 22 de Março. Um total de 4.363 pessoas observam ainda a quarentena domiciliar das 28.140 pessoas que foram submetidas a esse tipo de isolamento.

Em África, a pandemia já fez 25.081 mortes em 1.098.312 casos.

Mundo

A pandemia de Covid-19 já fez pelo menos 760.739 mortes em todo o mundo desde que foi comunicado o surto da doença, no final de Dezembro, segundo o balanço de ontem da AFP, a partir de fontes oficiais.

Foram oficialmente relatados mais de 21.242.070 de casos de infecção, em 196 países e territórios, dos quais pelo menos 12.988.000 são agora considerados curados, segundo a agência de notícias francesa.

O número de casos diagnosticados reflecte apenas uma fracção do número real de infecções, uma vez que alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam os testes para rastreio e muitos outros, sobretudo os países pobres, têm capacidade de teste limitado, adverte a AFP.

Na sexta-feira, foram notificados em todo o mundo 6.207 novas mortes e 287.155 novos casos. Os países que registaram o maior número de novas mortes, de acordo com os seus últimos relatórios, são os Estados Unidos (1.289), Brasil (1.060) e Índia (996).

Segundo a AFP, os Estados Unidos são o país mais afectado, com 168.446 mortes, em 5.314.021 casos diagnosticados desde o início da pandemia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 1.796.326 pessoas foram declaradas curadas.

Logo em seguida, registam o maior número de vítimas o Brasil, com 106.523 mortes para 3.275.520 casos, o México (55.908 e 511.369), a Índia (49.036 e 2.526.192) e o Reino Unido (41.358 e 316.367).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é onde se verifica o maior número de mortes em relação à sua população, com 86 por 100.000 habitantes, seguida do Peru (78), Espanha (61), Reino Unido (61) e Itália (58).

A China, onde foi comunicado primeiramente o surto, contabilizou oficialmente um total de 84.808 casos (22 novos entre sexta-feira e ontem), incluindo 4.634 mortes (0 novas) e 79.519 recuperações, informa ainda a AFP.

A América Latina e as Caraíbas totalizaram 237.791 mortes por 6.024.075 casos. A Europa contava com 209.826 e 3.483.014, os Estados Unidos e Canadá 177.502 e 5.435.435, a Ásia 78.347 e 3.868.649 e o Médio Oriente 31.780 e 1.307.456. Na Oceânia registaram-se 412 mortes em 25.136 casos.

O balanço da AFP foi feito com base em dados recolhidos pelas delegações da agência junto de autoridades de Saúde e em informações da Organização Mundial de Saúde. Devido a correcções feitas pelas autoridades ou divulgação tardia de dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder exactamente aos publicados no dia anterior.