Moçambique: Tráfico de drogas é uma ameaça real

O Primeiro-Ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, disse, ontem, que o tráfico de drogas é uma ameaça à economia e à segurança do país, considerando serem necessárias acções multissectoriais para travar o crime.

Carlos Agostinho do Rosário defende uma abordagem multissectorial no combate ao crime

Fotografia: DR



“O tráfico de droga e suas conexões com o crime organizado constituem uma ameaça à economia e à segurança nacional, pondo em causa todo o sistema económico, financeiro e legal do nosso país”, disse Carlos Agostinho do Rosário, citado pela Lusa.

O Primeiro-Ministro moçambicano falava durante a cerimónia de tomada de posse da nova directora-geral do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga, Filomena Chitsonzo, em Maputo.

Segundo o governante, o Executivo tem privilegiado uma “abordagem de uma coordenação multissectorial” para travar o problema, aproveitando-se da presença de Moçambique nos diferentes fóruns, com destaque para as Nações Unidas, União Africana, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

“Exortamos os actores políticos, confissões religiosas, sociedade civil, incluindo os núcleos familiares, a serem pro-activos na implementação de acções de prevenção e combate ao tráfico, venda e consumo de drogas”, declarou.

À nova directora-geral do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga, o Primeiro-Ministro moçambicano pediu que revitalize o organismo, privilegiando o profissionalismo e transparência.

“O sucesso do seu trabalho exigirá de si uma forte liderança na coordenação da instituição que passa a dirigir, tendo em conta a sua natureza multissectorial”, frisou o Primeiro-Ministro moçambicano.

Em Setembro do ano passado, o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) alertou que Moçambique se tornou um corredor de grandes volumes de substâncias ilícitas, principalmente heroína, defendendo uma maior cooperação internacional para a prevenção desse mal.

“Após a melhoria das capacidades de aplicação da lei marítima pela vizinha Tanzânia e no Quénia, apreensões recentes sugerem que um grande volume de produtos ilícitos está a ser agora traficado por Moçambique”, declarou, na altura, César Guedes, representante do UNODC no país.



Nomeação contestada

O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), organização da sociedade civil moçambicana, manifestou-se, ontem, escandalizado com a nomeação de Maria Isaltina Lucas como assessora do Primeiro-Ministro, apontando as referências à visada no caso das dívidas ocultas, sob investigação judicial.

O assunto veio a público quando Maria Isaltina Lucas acompanhou o Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, na apresentação do Programa Quinquenal do Governo perante o Parlamento.

Na ocasião, António Muchanga, deputado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, criticou no plenário da Assembleia da República a presença de Maria Isaltina Lucas na equipa de assessores do Primeiro-Ministro, mas sem obter respostas. A nomeação como assessora do Primeiro-Ministro foi confirmada por fonte do seu gabinete à Lusa.

Maria Isaltina Lucas foi directora nacional do Tesouro no período em que o Governo moçambicano avalizou, secretamente, entre 2013 e 2014, empréstimos no valor de 2,2 mil milhões de dólares a favor de três empresas estatais ligadas à pesca e segurança marítima, tendo sido depois vice-ministra da Economia e Finanças, de 2016 a 2019.

Aquela responsável assinou pareceres favoráveis à emissão das garantias do Estado, recorda o FMO.

Por outro lado, o seu nome consta de uma folha de pagamentos da Privinvest, empresa naval, apresentada por um agente do Departamento Federal de Investigação (FBI), durante o julgamento em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, de Jean Boustani.

Este negociador do estaleiro Privinvest, que era parte interessada no negócio, acabou por ser absolvido, em Dezembro, nos EUA, mas diversos indícios acabaram por ser divulgados num processo que continua aberto em Moçambique.

Em Março de 2016, Maria Isaltina Lucas foi nomeada vice-ministra da Economia e Finanças, tendo sido exonerada do cargo em Fevereiro de 2019, quando se iniciaram as detenções relacionadas com o caso em solo moçambicano.

Maria Isaltina Lucas não é arguida no processo em Maputo, um caso que conta com 20 suspeitos, 19 dos quais detidos, mas faz parte da lista de 16 pessoas que o Ministério Público remeteu ao Tribunal Administrativo, pedindo que fossem responsabilizadas financeiramente.