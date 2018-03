Mundo

Moçambique cria portal para a oferta de serviços

Três organizações moçambicanas anunciaram a preparação de um portal electrónico para que as pequenas e médias empresas do país possam apresentar as suas candidaturas para o fornecimento de bens e serviços aos grandes projectos de investimento estrangeiro em curso ou a serem efectuados no país.

O objectivo de portal é criar uma conexão entre a procura e a oferta desses serviços, tendo a apresentação do projecto sido feita em Maputo durante a XV Conferência Anual do Sector Privado.

