Moçambique e Ruanda assinam memorando de entendimento na área da Ciência e Educação

Os governos de Moçambique e do Ruanda assinaram, em Kigali, um memorando de entendimento na área da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, anunciou a agência moçambicana de notícias AIM.

“Os dois países pretendem cooperar na implantação de programas de internacionalização das instituições de ensino superior”, refere a AIM com base num comunicado do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional.

No detalhe, o objectivo passa por promover “um intercâmbio de estudantes e docentes, chamadas conjuntas para trabalhos de investigação e transferência de tecnologias entre os centros de investigação”, acrescenta. O memorando pretende ainda estabelecer a troca de conhecimentos entre peritos de governação electrónica e desenvolver um programa na área de segurança cibernética com incubação de empresas. A iniciativa resulta da visita do Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, ao Ruanda, no último mês.