Moçambique sem novos casos de cólera há dois meses

Moçambique deixou de registar novos casos de cólera há 54 dias, anunciaram as autoridades, depois dos surtos registados nos meses anteriores no norte do país.

O último caso reportado de cólera foi verificado a 4 de Abril, disse ontem o chefe do Departamento de Epidemiologia do Ministério da Saúde, Lorna Gujral, citada pelo jornal moçambicano Notícias.

A doença alastra-se habitualmente por consumo de água contaminada, o que acontece com maior frequência durante

a época das chuvas, de Outubro a Março.

Durante o último período chuvoso, as autoridades detectaram algumas centenas de casos nas províncias de Cabo Delgado e Nampula,

dos quais resultaram quatro mortes.

A mais recente epidemia de cólera em Moçambique ocorreu entre Janeiro e Abril de 2017 e matou pelo menos quatro pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde, que a declarou controlada a 19 de Maio desse mesmo ano.