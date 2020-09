Mundo

Mohamed Aziz recusa colaborar com a Justiça

O ex-Presidente da Mauritânia, Mohamed ould Abdel Aziz (2008-2019), continua a recusar-se a cooperar com a Justiça do país, relativamente a uma investigação prelimi-nar sobre a alegada corrupção verificada durante o seu mandato, noticiou a Panapress, que cita fonte segura em Nouakchott.

Ex-Chefe de Estado mauritaniano alega total imunidade

Fotografia: DR





Ould Abdel Aziz, que devia confrontar-se, ontem, com o seu ex-Primeiro-Ministro, Yahya ould (2014-2018), recusou-se a falar com investigadores da força policial encarregues de combater crimes económicos.

O ex-Chefe do Estado mauritaniano justifica a recusa em “colaborar” com os in-vestigadores pelo artigo 93 da Constituição, que confere ao Presidente da República “imunidade total por actos praticados no exercício das suas funções”.



Nos últimos dias, a Polícia levou a cabo uma série de inquéritos confrontando, entre si, várias personalidades de alto nível - Primeiro-Ministro, ministros e directores-gerais de empresas públicas sob o regime de Mohamed ould Abdel Aziz.

Este trabalho preliminar, realizado pela unidade anti-corrupção do Ministério Público, baseia-se num relatório elaborado por uma Comissão de Inquérito Parlamentar de Inquérito (CIP), que denuncia alegados actos de prevaricação na adjudicação de 109 contratos, nos domínios da energia, das infra-estruturas, da gestão da Empresa Nacional Industrial e Mineira (SNIM), de uma concessão portuária, da gestão do Fundo Nacional de Receitas de Hidrocarbonetos de um contrato de pesca e da liquidação de empresas públicas.