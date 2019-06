Mundo

Mohamed Morsi sepultado hoje sob alta vigilância

O antigo Presidente egípcio, Mohamed Morsi, que morreu na segunda-feira em tribunal, foi sepultado hoje no Cairo, numa cerimónia discreta e sob alta vigilância, depois de ter passado seis anos na prisão.

Organizações de defesa dos direitos humanos pedem a realização de um inquérito sobre a morte do antigo Presidente

Fotografia: DR

De acordo com a Lusa, Algumas organizações de defesa dos direitos humanos pediram a realização de um inquérito sobre a morte de Mohamed Mors, de 67 anos, detido desde a sua destituição, em Julho de 2013, por Abdel Fattah al-Sissi, na altura líder do exército e actualmente Presidente do Egipto.

A imprensa egípcia relata o acontecimento de forma minimalista e alguns jornais nem sequer mencionam que Mohamed Morsi foi Chefe de Estado durante um ano, entre 2012 e 2013.

Morsi morreu durante uma sessão em tribunal, onde estava a ser julgado por “espionagem”, tendo desmaiado quando estava a falar há 20 minutos de forma enérgica, relatou a televisão estatal.

“Foi transportado para o hospital, onde morreu”, disse uma fonte judicial citada pela cadeia televisiva "Al-Jazeera".

Morsi tornou-se o primeiro Presidente democraticamente eleito do Egipto em 2012, após a rebelião da Primavera Árabe em 2011 que terminou com o regime autocrático do Presidente Hosni Mubarak, no poder há 30 anos.