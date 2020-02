Mohammed Allawi é o Primeiro-Ministro

1º de Agosto confirma enguiço nas Afrotaças

A despedida do 1º de Agosto da fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos, saldada no empate (0-0) diante do Zamalek do Egipto, ontem no Estádio Nacional 11 de Novembro, acabou por confirmar o enguiço dos militares do Rio Seco na elite do futebol continental.