Moldávia tem novo Governo pró-russo

O Parlamento da Moldávia deu, ontem, o apoio a um Governo minoritário controlado pelo Partido Socialista, do Presidente pró-russo, Igor Dodon, dois dias depois de uma moção de censura que afastou um Executivo pró-europeu.

O Partido Socialista (pró-russo) conta apenas com 36 dos 101 deputados do Parlamento desta ex-República soviética, mas teve o apoio de 27 deputados do Partido Democrático, no poder até Junho.O Partido Democrático foi fundado pelo oligarca Vladimir Plahotniuc, no exílio, alvo de um mandado de captura internacional por suspeitas de lavagem de dinheiro e acusado há anos de tentar controlar a economia e a política moldava. O novo Governo é chefiado por um tecnocrata de 47 anos, Ion Chicu, ex-ministro das Finanças e conselheiro presidencial, e seis dos 11 ministros são, também, antigos conselheiros do Presidente pró-russo.