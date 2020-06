Monge com mais de 100 anos sobrevive ao novo coronavírus

Huíla: Hospital ampliado no quadro do PIIM?reaberto ao público

A população do município da Humpata, a 22 quilómetros da cidade do Lubango, capital da província da Huíla, passa a beneficiar de melhores serviços médicos e medicamentosos, com a reabertura, ontem, do hospital municipal, que foi ampliado e apetrechado no quadro do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).