Moradores preocupados com aumento de crimes

Os munícipes do bairro 28 de Agostos, no Kilamba Kiaxi, em Luanda, estão preocupados com o índice de delinquência juvenil na área, apurou à Angop.

Os actos são, na sua maioria, praticados por jovens

Fotografia: João Gomes | EDIÇÕES NOVEMBRO

De acordo com o presidente da comissão de moradores do bairro, António Clemente, não há segurança na zona, por não existir uma unidade policial.Informou que, por iniciativa da Administração local, foi construído um posto policial, mas ainda não está em funcionamento.

"Temos assistido, constantemente, no bairro as rixas entre grupos rivais de marginais que usam armas bran-cas", disse, para quem consi-

dera difícil a situação de delinquência na zona.

António Clemente referiu que muitas residências são assaltadas e os moradores molestados, principalmente no período nocturno. Lamentou, por outro lado, a ausência no bairro de um centro de saúde, um campo desportivo e de uma mediateca, assim como o estado degradante das vias terciárias e secundárias, que dificulta a interligação com outros bairros.

Em termos de energia eléctrica, disse que não tem havido qualquer problema, tendo acrescentado que o bairro não tem água da rede pública, desde Agosto, mas os funcionários da EPAL continuam a fazer cobranças de facturas, sem dar nenhuma explicação sobre o corte no abastecimento do líquido.

António Clemente disse também que não entende como as facturas são feitas, uma vez que o bairro está sem água.



Consultas na Feira de Saúde

Uma Feira de Saúde está a realizar-se, no bairro 28 de Agosto, distrito urbano do Nova Vida, no Kilamba Kiaxi, com o objectivo de proporcionar aos munícipes cuidados básicos.

A feira, patrocinada pela médica pediatra Sofia Mendes de Carvalho, visa, também, minimizar carências em termos de assistência médica e medicamentosa , em áreas com falta ou insuficiência de infra-estruturas de saúde.

Em breves declarações à imprensa, a promotora do projecto esclareceu que todas as terças-feiras uma equipa de profissionais de saúde desloca-se a um município para minimizar os problemas de saúde por que passa a população, realizando consultas e palestras sobre educação para a saúde.

Esclareceu que a iniciativa visa, principalmente, o atendimento de crianças, mas nesta edição, além das consultas de pediatria, estão a ser atendidos munícipes nas especialidades de me-dicina geral e ginecologia e Obstetrícia.

Estão, também, disponíveis testes de HIV/Sida, malária e a medição da pressão arterial. Os técnicos estão também a fazer a distribuição de mosquiteiros e de bactiv, para o combate de larvas de mosquitos.