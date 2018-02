Mundo

Morgan Tsvangirai nomeia substituto

O líder da oposição zimbabweana e presidente do Movimento para Mudança Democrática (MDC), Morgan Tsvangirai, encarregou o antigo sindicalista Nelson Chamisa, para assegurar a liderança interina do partido, enquanto estiver em tratamento na Áfri-ca do Sul.

Esse anúncio foi feito quar-ta-feira pelo seu porta-voz, Luke Tamborinyoka.

Morgan Tsvangirai está em tratamento na África do Sul

Fotografia: Jekesai Njikisana | AFP

Com 65 anos, Morgan Tsvangirai anunciou, há dois anos, que sofria de um cancro do cólon que o leva frequentemente para a África do Sul em tratamento.

Nos últimos dias a im-prensa local tem especulado sobre a deterioração do seu estado de saúde.

O secretário-geral do MDC, Douglas Mwonzora, disse quarta-feira que o partnido não tinha quaisquer notícias sobre o estado de saúde de Tsvangirai, o que podia ser interpretado como sinal de fortes divisões no interior do partido, sobretudo numa altura em que de aproxima as eleições presidenciais previstas para Julho.

Tsvangirai admitiu, recentemente, que não seria candidato devido ao seu estado de saúde, registando-se então movimentações internas para lhe suceder. Dirigentes do MDC manifestaram preocupação com o futuro do partido sem o seu líder.

Durante muitos anos, Ts-vangirai foi o adversário histórico de Robert Mugabe.

Em 2008, ganhou a primeira volta das presidenciais ao ultrapassar Mugabe, mas renunciou ir à segunda volta, depois de uma onda de violência, cuja responsabilidade atribuiu às autoridades, tendo sido nomeado primeiro-ministro de um Governo de coligação, mas sob o controlo de Mugabe, que o derrotou na eleição seguinte de 2013.

O Zimbabwe prevê organizar eleições gerais em Julho.

No poder desde a demissão forçada de Robert Mu-gabe, em Novembro de 2017, o novo Presidente, Emmerson Mnangagwa, investi-do candidato do partido, no poder, da ZANU-PF, é o grande favorito para a eleição presidencial.