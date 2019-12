Morre mergulhador salvador de jovens em gruta na Tailândia

Crianças da Pediatria em momento especial

As crianças do Hospital Pediátrico David Bernardino tiveram, no sábado, um dia diferente. Funcionários do Ministério do Comércio, incluindo o ministro, Joffre Van-Dúnem Júnior, o secretário de Estado da Saúde, Leonardo Inocêncio, em parceria com a Associação Angola RESCUE, levaram bens alimentares e conforto às crianças internadas.