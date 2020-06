Morreu a última irmã sobrevivente do ex-Presidente John Kennedy

Clubes grandes da capital “violam” directriz do Minjud

Os principais emblemas da capital do país, Luanda, com realce para aquelas que movimentam a modalidade da bola ao cesto (basquetebol), não vão cumprir com a directriz do Ministério da Juventude e Desportos (Minjud), que estabelece o final do mês em curso, para a conclusão dos processos eleitorais nas agremiações desportivas em todo território nacional.