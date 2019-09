Mundo

Morreu cantor Roberto Leal

O cantor luso-brasileiro Roberto Leal, que há três anos lutava contra um cancro, morreu ontem, em São Paulo, no Brasil.

A notícia foi confirmada à imprensa pelo seu agente, José Antunes, depois de o ex-secretário de Estado das Comunidades e da Administração Local, José Cesário, ter anunciado a morte do artista de 67 anos na sua página de Facebook: “Hoje acordamos com um enorme choque. O nosso amigo, grande Português no Brasil e no Mundo, António Joaquim Fernandes, o grande Roberto Leal, acabou de falecer. A tristeza é enorme! Portugal e o Brasil estão de luto.”

Os problemas de saúde começaram quando lhe foi diagnosticada uma hérnia discal, que evoluiu para fortes dores de coluna e nos membros inferiores. Devido à pele clara e à excessiva exposição solar a que se sujeitou durante vários anos, Roberto Leal descobriu que sofria, afinal, de cancro de pele.

Já perante o diagnóstico de cancro, foi submetido a três cirurgias e a radioterapia. Ainda durante o tratamento, foi diagnosticado cataratas, resultado das sessões de radioterapia, acabando por perder parte da visão do olho direito.