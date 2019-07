Morreu Johnny Clegg

Mundo

O veterano músico da África do Sul Johnny Clegg morreu aos 66 anos, confirmou hoje, à noite a família, citada pelo jornal digital Sowetan Live.

Morreu o veterano músico da África do Sul Johnny Clegg

Fotografia: DR

O produtor do cantor, Roddy Quin, confirmou que Clegg morreu "em casa, junto da família", hoje à tarde". Disse igualmente que a morte do cantor e compositor está relacionada a um cancro no pâncreas, contraído em 2015. “É tudo muito difícil para a família e pedimos à Media e ao público que respeitem a sua privacidade”, disse Quin. “Estão todos devastados”, concluiu.

Lutador anti-apartheid, Clegg foi diagnosticado com um cancro pancreático, em 2015, e lhe foi informado sobre os efeitos da doença para o resto da sua vida.Em 2017, o lendário músico disse estar a “viver sobre uma sentença", que lhe fazia agradecer tudo o que teve na sua vida, incluindo preciosos momentos com a sua família e amigos”.

.Johnny Clegg formou com Savuka uma banda multi-racial sul-africana, em 1986, após a dissolução de Juluka. A música de ambos combinava influências tradicionais zulu com celta e rock. “I call your name” foi dos maiores sucessos do conjunto.