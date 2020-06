Mundo

Morreu Luigi Gizenga

O secretário-geral do Partido Lumumbista Unificado (PALU), da RDC, Lugi Gizenga, morreu, quinta-feira, em Kinshasa, noticiou a AFP.

Luigi Gizenga enluta a política no Congo Democrático

Fotografia: DR

Desconhecem-se as causas da morte do filho de Antoine Gizenga Funji, antigo Primeiro-Ministro da República Democrática do Congo (2007-2009) no Executivo de Joseph Kabila, num Governo de coligação.



Lugi, sucedeu ao pai na direcção do PALU, um dos mais antigos movimentos políticos do país, depois da morte deste, em Fevereiro de 2019, que havia sido vice-Primeiro-Ministro no Governo do Congo independente, liderado por Patrice Lumumba.