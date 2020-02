Morreu Marcelino dos Santos, um dos fundadores da Frelimo

Contas do título deixam 1º de Agosto pressionado

A perda de pontos no último final de semana deixa o 1º de Agosto obrigado a superar o Desportivo da Huíla, amanhã às 15h30, no Estádio do Ferrovia, na cidade do Lubango, em jogo referente à 17ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol, Girabola.