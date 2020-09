Mundo

Morreu na prisão o ex-ministro ruandês Karemera condenado por genocídio

O ex-ministro ruandês Edouard Karemera, condenado pelo genocídio de 1994 perpetrado no Ruanda contra a minoria tutsi, morreu numa prisão senegalesa, anunciaram hoje fontes judiciais.

Fotografia: DR

Edouard Karemera morreu na passada terça-feira na prisão de Sebikotane, nos arredores de Dakar, onde estava a cumprir a sua pena, disse à Efe um porta-voz do departamento de relações públicas do Mecanismo do Tribunal Penal Internacional (IRMCT).

O IRMCT foi estabelecido por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU de 2010 para completar os trabalhos do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (ICTY) e do Tribunal Penal para o Ruanda (ICTR) após a conclusão dos seus respetivos mandatos.

Edouard Karemera, 69 anos, antigo vice-presidente do partido governamental do Ruanda durante o genocídio de 1994, o Movimento Republicano Nacional para a Democracia e o Desenvolvimento, estava a cumprir pena perpétua pelo seu papel no massacre. Durante o genocídio era ministro do Interior.

style="text-align: justify;">Foi condenado em 2011, juntamente com Matthieu Ngirumpatse (presidente do partido no poder), por genocídio e crimes contra a humanidade e foi transferido de Arusha, na Tanzânia, onde o ICTR estava baseado, e depois para o Senegal, em 2017, para cumprir a sua sentença.

O genocídio começou a 07 de Abril de 1994 após o assassínio na véspera dos presidentes do Ruanda, Juvénal Habyarimana (hutu), e do Burundi, Cyprien Ntaryamira (hutu), quando o avião em que viajavam foi abatido sobre Kigali.

O massacre que se seguiu - o Governo ruandês culpou os rebeldes tutsi da Frente Patriótica Ruandesa (RPF) pelo assassínio - causou a morte de cerca de 800 mil tutsis e hutus moderados em pouco mais de três meses, um dos piores assassínios étnicos da história humana recente.