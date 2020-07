Morreu o antigo Presidente de Taiwan o “senhor Democracia” Lee Teng-hui

Polícia e SIC com áreas de investigação definidas

O director nacional de Ilícitos Penais, comissário José Carlos da Piedade, esclareceu, ontem, em conferência de imprensa, em Luanda, que a Polícia Nacional , à luz do novo estatuto orgânico em vigor, vai também investigar crimes de natureza diversa, sem chocar com as atribuições do Serviço de Investigação Criminal (SIC).