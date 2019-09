Mundo

Morreu o antigo presidente francês Jacques Chirac

O antigo Presidente de França Jacques Chirac, morreu, hoje, aos 86 anos, em Paris, anunciou o genro, Frédéric Salat-Baroxu.

Fotografia: DR

"O Presidente Jacques Chirac morreu esta manhã pacificamente e acompanhado pela sua família", disse Salat-Baroux, marido de Claude Chirac.

Jacques Chirac, que foi o 22º Chefe de Estado de França, já tinha estado hospitalizado, diversas vezes, nos últimos anos, devido a infecções pulmonares. De acordo com a RTL, o seu estado de saúde era muito frágil. O antigo Presidente de França não aparecia em público há vários anos, sofria de perda de memória, possivelmente causada por uma forma da doença de Alzheimer ou um derrame que teve enquanto estava na Presidência.

Natural de Paris, Jacques Chirac dedicou metade da sua vida à política. Foram 42 anos entre os quais, dois mandatos como Presidente da República, dois como Primeiro-Ministro e 18 anos como presidente da capital francesa. Uma das carreiras políticas mais longas da Europa.

Os seus mandatos como Presidente ficaram marcados pelo "não" à segunda guerra do Iraque, iniciada pelos Estados Unidos em 2003, pelo fim do recrutamento militar, pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado francês por crimes nazis na Segunda Guerra Mundial e pela sua posição e chamada de atenção sobre a degradação do ambiente.

Chirac também foi o primeiro Presidente francês condenado pela Justiça. Em 2011, foi condenado a dois anos de pena suspensa de prisão por um caso de emprego fictício quando era presidente da câmara de Paris.

A Assembleia Nacional e o Senado francês fizeram um minuto de silêncio assim que foi conhecida a notícia da morte do antigo Presidente, figura importante da direita no país.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, está "afectado e devastado" pela morte do ex-Presidente francês Jacques Chirac, indicou a porta-voz do Executivo comunitário.

Juncker "está afetado e devastado pela morte de um grande homem de Estado e um grande amigo", disse Mina Andreeva, na conferência de imprensa diária.

A porta-voz sublinhou ainda que "ficará para sempre" a herança deixada por Chirac na França e na União Europeia, acrescentando que Juncker "não tem palavras para exprimir o seu desgosto".