Mundo

Morreu o director-geral da Energia Atómica

Japão, Estados Unidos, Irão e União Europeia lamentaram a morte do director-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Yukiya Amano, 72 anos, ocorrida na quinta-feira e anunciada apenas ontem pela organização.

Fotografia: DR

O Ministério dos Negócios Estrangeiros nipónico lamentou, em comunicado, a morte do seu diplomata e sublinhou o seu envolvimento em assuntos de não proliferação internacionais, como as armas nucleares da Coreia do Norte ou o programa nuclear do Irão, mas também para o uso de programas nucleares para fins pacíficos a favor “da paz e do desenvolvimento”.

O texto sublinha que após o incidente na central nuclear de Fukushima Dai-ichi, em 2011, na sequência de um sismo seguido de tsunami, Amano dirigiu “os esforços internacionais para melhorar a segurança nuclear com base nas lições retiradas do acidente e enquanto fornecia apoio ao Japão”. A AIEA, que enviou “profundas condolências à família, não precisou o local ou a causa do falecimento do diplomata, que estava à frente da organização desde 2009.

Jackie Wolcott, embaixadora dos EUA na organização internacional em Viena também expressou “profundas condolências (...) face

à triste notícia”.