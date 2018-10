Morreu o herói que impediu Hitler de desenvolver a bomba atómica

Ravinas ameaçam “engolir” a sede do Cuito Cuanavale

A sede do município do Cuito Cuanavale, no Cuando Cubango, corre o risco de desaparecer, devido às ravinas que ameaçam destruir várias infra-estruturas, segundo as autoridades administrativas, que pedem a intervenção urgente do Executivo para se evitar o pior.