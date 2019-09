Morreu o mais antigo sobrevivente austríaco

Igreja Tocoísta prepara donativo para populações vítimas da seca

A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo prepara um donativo de alimentos para as populações vítimas da seca no Sul do país, que engloba as províncias do Namibe, Huíla, Cunene e Cuando Cubango, anunciou, no Lobito, o líder daquela congregação, D.Afonso Nunes.