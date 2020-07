Mundo

Morreu ontem em Abidjan Primeiro-Ministro Coulibali

O Primeiro-Ministro da Costa do Marfim e candidato do partido no poder às eleições presidenciais de Outubro, Amadou Gon Coulibaly, morreu, ontem, aos 61 anos,numa clínica na capital económica, Abidjan, para onde tinha sido transferido após ter -se sentido mal durante a reunião do Conselho de Ministros, anunciou o se-cretário-geral da Presidência, Patrick Achi, à televisão pública.

Fotografia: DR



“Estou profundamente triste ao anunciar que o Primeiro-Ministro Amadou Gon Coulibaly, chefe do Governo, nos deixou no início da tarde, depois de participar na reunião do Conselho de Ministros”, disse Achi, lendo um comunicado de imprensa do Presidente Alassane Ouattara.

Gon Coulibaly tinha re-gressado à Costa do Marfim no dia 2 de Julho, após quase dois meses em França, onde foi submetido a exames médicos relacionados com o coração, referiu a agência noticiosa Efe.



O Primeiro-Ministro tinha sido designado candidato do partido do Presidente Alassane Ouattara, após este ter, em Março, renunciado a disputar um terceiro mandato.

Com 61 anos, Gon Coulibaly, casado e pai de cinco filhos, foi operado ao coração há alguns anos e, em finais de Março, es-

teve em confinamento por ter estado em contacto com a sogra que testou positivo para o novo coronavírus, mas, entretanto, tinha já retomado a sua actividade.