Mundo

Morreu político português Diogo Freitas do Amaral

O político e académico português Diogo Freitas do Amaral morreu ontem, aos 78 anos. Freitas do Amaral encontrava-se internado nos cuidados intermédios no Hospital da CUF em Cascais, desde meados de Setembro.

Fotografia: DR

O motivo do internamento estaria relacionado com hemorragias fortes, disse, na altura, uma fonte próxima da família ao Correio da Manhã. Diogo Freitas do Amaral, professor catedrático de Direito e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, encontrava-se “nos cuidados intermédios a realizar exames clínicos”. O antigo fundador do CDS tinha um cancro nos ossos e estava a ser seguido na Fundação Champalimaud, avançou, à data, o Correio da Manhã.

O Governo português anunciou que, o Conselho de Ministros decretou luto nacional no sábado, dia em que se realiza o funeral.

Nascido a 21 de Julho de 1941, Freitas do Amaral foi um dos fundadores - e primeiro presidente - do CDS. Era o último sobrevivente dos quatro líderes partidários que fundaram o regime no pós 25 de Abril (Francisco Sá Carneiro, Mário Soares e Álvaro Cunhal).