Morreu George H. W. Bush aos 94 anos de idade vítima de doença prolomgada

Falta de domínio de línguas afasta dupla angolana

Por questões de ordem linguística (francês e inglês), a dupla de arbitragem constituída por Tomás Tchitan-gue (Benguela) e Escurinho António (Luanda) fica de fora da 23ª edição do CAN de an-debol sénior feminino, que se disputa no Congo até 12 do corrente.