Mundo

Morreu o general Loureiro dos Santos

Morreu ontem, aos 82 anos, em Lisboa, vítima de doença, o general José Loureiro dos Santos, antigo ministro de Portugal da Defesa e ex-chefe do Estado-Maior do Exército. O funeral realiza-se amanhã, no cemitério de Carnaxide, em Oeiras.

Fotografia: DR

Nascido em Vilela do Douro, concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real (registado a 2 de Setembro de 1936, mas o nascimento data de 28 de Agosto), José Alberto Loureiro dos Santos cumpriu comissões em Angola (1962/1965) e Cabo Verde (1972/1974).

Foi secretário do Conselho da Revolução no Verão Quente de 1975 e, como major, participou no planeamento e execução das operações que contiveram o golpe de 25 de Novembro de 1975. Passou à reserva em 1993. Com larga experiência académica, o ex-ministro e chefe militar leccionou no Instituto de Estudos Superiores Militares, no qual fez parte do conselho científico, e no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), no qual foi membro do Conselho de Honra.

Era também membro da Academia das Ciências de Lisboa e do Conselho Geral da Universidade Nova de Lisboa, como personalidade externa.