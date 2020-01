Mundo

Morte do general iraniano aumenta a tensão no Golfo

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, pediu, ontem, a “todas as partes” envolvidas que reduzam a tensão após o ataque dos Estados Unidos a Bagdad, no Iraque, que provocou a morte do general iraniano Qassem Soleimani.

Vários países como a Alemanha, China, Rússia e França, pedem “calma” e manifestam-se preocupados com o que pode resultar da acção norte-americana na região

“Sempre reconhecemos a ameaça agressiva que representava a força Quds iraniana liderada por Qassem Soleimani. Após a sua morte, peço a todas as partes envolvidas que diminuam a tensão. Um grande conflito não é do nosso interesse”, disse Raab num comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido.

A Alemanha também expressou “grande preocupação” após a morte do general Qassem Soleimani, pedindo, também, a redução na escalada da tensão.

“Estamos num nível perigoso da escalada de tensão e agora é importante contribuir para uma redução, com cautela e contenção”, disse Ulrike Demmer, porta-voz da Chancelaria alemã, numa conferência de imprensa, apelando à procura de soluções “através dos canais diplomáticos”.

Igualmente, ontem, Rússia, França e China alertaram para as consequências da morte do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque considerado pelos russos como “perigoso” e que pode levar ao “aumento das tensões na região”.

“O assassínio de Soleimani é um passo arriscado que levará ao aumento das tensões na região”, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citado pelas agências RIA Novosti e TASS.

“Soleimani serviu fielmente os interesses do Irão. Endereçamos as nossas sinceras condolências ao povo iraniano”, acrescentou o Ministério russo.

A França pediu “estabilidade” no Médio Oriente, após a morte do general, através da secretária de Estado para Assuntos Europeu, Amélie de Montchalin.

“Estamos a acordar num mundo mais perigoso. A escalada militar é sempre perigosa”, disse Amélie de Montchalin à rádio RTL.

“Quando essas operações ocorrem, podemos ver claramente que a escalada está em andamento, quando queremos estabilidade e um decréscimo (da escalada) acima de tudo”, acrescentou a secretária de Estado francês.

A China mostrou ontem “preocupação” e pediu “calma” depois da morte do general Qassem Soleimani.

“Pedimos a todas as partes envolvidas, especialmente aos Estados Unidos, que mantenham a calma e contenção para evitar nova escalada da tensão”, disse o porta-voz da diplomacia chinesa, Geng Shuang, aos jornalistas. “A China há muito tempo que se opõe ao uso da força nas relações internacionais”, disse Geng Shuang, pedindo “respeito” pela soberania e integridade territorial do Iraque.

A Guarda Revolucionária confirmou a morte do general Qassem Soleimani, na sequência de um ataque aéreo, na manhã de ontem, contra o aeroporto de Bagdad.

Líder supremo de Teerão promete vingança

“O martírio é a recompensa pelo trabalho incansável durante todos estes anos. Se Deus quiser, o seu trabalho e o seu caminho não vão acabar aqui. Uma vingança implacável aguarda os criminosos que encheram as mãos com o seu sangue e o sangue de outros mártires”, afirmou Ali Khamenei, indicou a agência de notícias France-Press (AFP).

O líder supremo declarou três dias de luto pela morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, que descreveu como “símbolo internacional de resistência”, de acordo com uma declaração lida na televisão estatal.

O chefe da diplomacia iraniana já tinha avisado que o ataque ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, constitui uma “escalada extremamente perigosa”.

“O acto de terrorismo internacional dos Estados Unidos (...) é extremamente perigoso e uma escalada imprudente” das tensões, afirmou Mohammad Javad Zarif, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Os rebeldes Huthis do Iémen, apoiados por Teerão, pediram ontem “represálias rápidas e directas” após o assassínio do general iraniano.

“Condenamos esse assassínio e entendemos que represálias rápidas e directas são a solução”, disse Mohammed Ali al-Huthi, um alto responsável da liderança política dos rebeldes Huthis, na conta na rede social Twitter.

O movimento islâmico Hamas, no poder na Faixa de Gaza, um enclave palestiniano com dois milhões de habitantes, condenou o ataque norte-americano contra “o mártir” Qassem Soleimani, “um dos mais eminentes chefes iranianos de guerra”.

O grupo palestiniano referiu que o ataque foi “crime norte-americano que aumenta as tensões na região”.

A Frente Popular de Libertação da Palestina (PFLP), grupo armado, pediu uma resposta “coordenada” das “forças de resistência” na região.