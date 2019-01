Mundo

Morte de jornalista provoca pena de morte em Riade

O procurador-geral da Arábia Saudita pediu hoje a pena de morte para cinco dos 11 acusados de assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, na abertura do julgamento do caso, num tribunal de Riade.

Fotografia: DR

Os 11 suspeitos compareceram acompanhados dos seus advogados, segundo um comunicado do procurador-geral divulgado pela agência SPA. Jamal Khashoggi, que colaborava com o jornal Washington Post, foi assassinado a 2 de Outubro por agentes sauditas no Consulado do reino em Istambul. Os advogados dos suspeitos pediram para conhecer as acusações exactas contra os seus clientes e um período para as analisar. O tribunal acedeu aos pedidos, sem marcar uma data para a próxima audiência, segundo o comunicado.